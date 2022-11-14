Под Севастополем нашли мертвую афалину, которая могла быть выброшена из дельфинария Flipper

Четырех млекопитающих в начале ноября выбросил в открытое море хозяин дельфинария. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Под Севастополем нашли мертвую афалину, которая может оказаться одной из четырех животных, выброшенных хозяином дельфинария Flipper Владимиром Калнеболотским. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Tg-канале, есть основания предполагать, что мертвое млекопитающее - афалина по кличке Зоя.

Специалисты обнаружили мертвого дельфина на пляже в районе села Осипенко вечером 14 ноября. По словам Михаила Развожаева, сейчас на месте работают все необходимые службы, в частности, полиция, ветнадзор и специалисты Севприроднадзора. Точная информация о том, действительно ли найденный дельфин является афалиной по кличке Зоя, будет известна, когда удастся считать чип у млекопитающего.

Напомним, вечером 2 ноября севастопольцев потрясло вопиющее событие - четырех афалин, более десяти лет, проживших в неволе, выбросили в открытое море. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы: несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили их к воде. Млекопитающие долгое время беспомощно зависали на месте, бились и пытались бросаться на бетонные плиты, пребывая в шоке, но их все равно буквально отправили на верную смерть.

Полиция Севастополя позже возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными, а прокуратура поставила ситуацию на контроль. Как ранее стало известно «КП-Крым», директор дельфинария Flipper мог решиться на бесчеловечный поступок из чувства мести - афалин Степу, Тошу, Майю и Зою у него планировалось забрать через суд.

- Версия, что дельфинам будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи, к сожалению, подтверждается. Возможно, будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии, - подчеркнул Михаил Развожаев.

По словам губернатора Севастополя, важно продолжать поиски пропавших афалин, особенно, с береговой линии.

Ранее специалист Севприроднадзора Андрей Тихомиров сообщал «Комсомолке», что ищут дельфинов сразу 12 волонтеров. Поиски ведутся посменно в светлое время суток - часть волонтеров работает с раннего утра и до обеда, а другая часть - с обеда и до вечера. Изначально поиски пропавших млекопитающих велись с моря - было задействовано одно судно, но на данный момент они временно прекращены.

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