Весна вступила в свои права: в Крыму до конца недели ожидается аномально теплая погода

Синоптики прогнозируют очень теплые дни с 7 по 11 марта Фото: Александра Тимощенко

Весна в Крыму наконец-то окончательно вступила в свои права. Еще в конце февраля на полуострове зацвел миндаль, а теперь и погода прямо заявляет: пора выходить из зимней спячки. Уже 7 марта на полуострове установилась теплая и солнечная погода. Радовать она будет крымчан как минимум до конца недели, ведь температура воздуха достигнет +18 градусов Цельсия.

«Комсомолка» узнала, какой будет погода с 7 по 11 марта 2023 года.

ТЕПЛО И СОЛНЕЧНО

Теплая погода воцарилась в Крыму с сегодняшнего дня, 7 марта. Как сообщила «КП-Крым» начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, во вторник на полуострове ожидается в среднем +5… +10 градусов Цельсия, однако, будет ветрено.

- Есть вероятность небольших осадков, но преимущественно без них. А вот погода на 8 марта будет замечательная по сравнению со всей Россией, - отметила Татьяна Любецкая.

По словам синоптика, в Международный женский день крымчан ждет до +17 градусов Цельсия днем и до +10 градусов ночью. Такую теплую погоду принесли воздушные массы с акватории Средиземного моря.

В четверг, 9 марта, погода тоже будет радовать: днем столбики термометра поднимутся до +12…+17 градусов, а ночью не опустятся до +5 градусов.

В пятницу, 10 марта, в Крыму станет еще теплее. Весна окончательно заявит о своих правах, подарив жителям полуострова практически летнюю погоду - до +18 градусов днем и до +11 градусов ночью.

ВОЗМОЖНЫ ДОЖДИ

Начало выходных тоже будет солнечным: в субботу, 11 марта, на полуострове сохранится тепло до +18 градусов. Что касается воскресенья, 12 марта, то Татьяна Любецкая предупреждает: погода может слегка испортиться.

- На следующей неделе тоже будет тепло, но характер погоды неустойчивый - все время облачно и есть вероятность небольших дождей. Температурный фон при этом такой же, как и на этой неделе, - подчеркнула глава Крымского гидрометцентра.

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