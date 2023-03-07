«Насильно на людей трусы не наденем»: власти рассказали, что будет с самым популярным крымским пляжем для нудистов

В Крыму предложили урегулировать работу нудистских пляжей на законодательном уровне Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В начале февраля в Госсовете Крыма на заседании комитета по туризму, курортам и спорту было вынесено предложение о том, чтобы урегулировать работу нудистских пляжей. С такой инициативой выступила Ольга Алексеева - замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Крыму. По ее словам, подобные места могут мешать многим отдыхающим и особенно семьям с маленькими детьми. Алексеева даже предложила привлекать к административной ответственности тех, кто решил раздеться до гола на побережьях.

- Решить проблему можно путем внесения соответствующих норм в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым» и предусмотреть ответственность за нахождение в обнаженном виде в местах общего пользования, в том числе на пляжах, - заявила Ольга Алексеева.

Стоит заметить, что инициативу МВД поддержал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Под горячую руку попало самое известное побережье на полуострове, которое находится в Коктебеле - Лисья бухта. Несколько лет назад о береге знали лишь избранные, но теперь оно стало настоящей столицей нудистского отдыха. Людей с каждым летом становится все больше и больше. Многие приезжают с палатками и живут там неделями.

После заявления о возможном запрете любители «голого» отдыха не на шутку взволновались. Где же теперь можно спокойно отдохнуть без ненавистных купальников и позагорать так, чтобы не осталось следов от плавок?

Самый популярный пляж находится в Коктебеле Фото: Архив "КП"

- Коктебель без нудистского пляжа?! Уверена, что курортное местечко просто потеряет свой шарм без этой своей изюминки, некой раскрепощенности, ведь это и привлекает туда толпы туристов, в том числе и творческих людей. Нудистский пляж – это не просто место, где загорают и купаются голышом, это история поселка, - возмущается постоянный гость скандального места крымчанка Ольга.

Некоторые и вовсе опасаются, что из-за ограничения небольшой поселок под Феодосией может полностью лишиться своей популярности.

ПЛЯЖ МОГУТ ЗАКРЫТЬ

Однако, как удалось узнать КП-Крым, пляж в Лисьей бухте все же придется закрыть. Но не из-за голого отдыха, а из-за временной реконструкции.

- Сейчас утверждается проект по благоустройству этой территории, в скором времени там будут проводиться работу по реконструкции пляжа, - сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Феодосии.

НУДИЗМУ КОНЕЦ?

При этом, вопрос о том, чтобы урегулировать работу на нудистских пляжах в курортных городах, в администрации никто не поднимал.

- Это не наша компетенция, так как мы не имеем в действующем законодательстве таких правил. Конечно, если человек будет раздеваться до гола на центральных городских пляжах рядом с другими людьми и детьми, то за это его обязательно накажут. Но на диких побережьях, таких как Лисья бухта, мы не можем никого ограничивать. Это очень отдаленная территория, туда не каждый может добраться и уж тем более узнать об этом месте. Мы же не наденем трусы на человека, который их решил снять! Тем более пока никаких жалоб к нам не поступало. Поэтому пока инициатива не будет отработана в Госсовете и не отразится в законодательстве, мы никаких действий принимать не планируем, - сказала КП-Крым начальник отдела по курортам и туризму Феодосии Елена Кондратенко.

Заметим, мнение отельеров, которые владеют гостевыми домами и мини-гостиницами в Коктебеле, разделилось. Некоторые говорили, что любители отдыха голышом никак не мешают отдыхающим, даже наоборот - привлекают больше туристов к маленькому поселку. Другие же поддерживали инициативу МВД.

С учетом вышеизложенного, будущее культового «нудика» пока выглядит туманно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конец нудизму! Самый популярный пляж в Коктебеле может исчезнуть

Любителей «голого» отдыха предложили наказывать на законодательном уровне (подробнее)