Принцы на бурых конях: в Севастополе девушек с 8 марта впервые поздравили кавалеристы

Акцию организовали на площади Нахимова. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

В Севастополе необычным образом поздравили женщин с наступающим 8 марта. Полицейские города-героя вручали представительницам прекрасного пола цветы вместе с четвероногими «коллегами» - лошадками.

Кавалеристы и их четвероногие "коллеги" принимали участие в такой акции впервые. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Как рассказали в пресс-службе МВД Севастополя, акция «8 марта - в каждый дом» проходила в самом сердце города - на площади Нахимова. Участвовали в ней сотрудники полиции вместе с заместителем председателя Общественного совета при УМВД Юрием Оболенским.

Сотрудники полиции подготовили для девушек поздравления и букеты тюльпанов. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Необычность мероприятию придавали сотрудники кавалерийского взвода отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина вместе с полицейскими лошадьми, принимавшие участие в такой акции впервые.

Представительницы прекрасного пола были приятно удивлены таким вниманием. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

- Появление на площади Нахимова полицейской кавалерии вызвало неподдельный интерес у жителей и гостей города, а всадники в погонах подготовили для женщин приятный сюрприз, - рассказали в пресс-службе полиции города-героя.

Лошадки пришлись по нраву женщинам всех возрастов. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Представительницам прекрасного пола дарили букеты тюльпанов и поздравительные листовки. Сотрудники полиции также лично желали девушкам счастья и вечной молодости.

Помимо букета тюльпанов женщинам вручали поздравительные открытки. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Девушек безумно порадовало такое внимание принцев на бурых конях - они благодарили мужчин и с удовольствием фотографировались с полицейскими и их четвероногими «коллегами».

Самые теплые и добрые слова адресовали мужчины в погонах девушкам и женщинам, которых встретили в этот день на площади. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

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