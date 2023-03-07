«У меня в сумочке отвертка и нож вместо косметики»: молодая водитель троллейбуса из Симферополя рассказала о тонкостях профессии

Девушка за рулем чувствует себя уверенно. Фото: Дарья Вербицкая

Профессия машинистов и водителей изначально была сугубо «мужской». Но в наши дни уже практически не осталось сфер, в которых совсем нет женщин. Вот и за последнее десятилетие за рулем троллейбусов прочно обосновались представительницы прекрасного пола. Наверняка симферопольцы, которые ездят на общественном транспорте, не раз обращали внимание на таких женщин и задавались десятками вопросов. Их мы задали жительнице крымской столицы Дарье Вербицкой в эфире радио «Комсомольская правда в Крыму».

Сейчас Дарье 24, а за руль «рогатого» она впервые села три года назад. В детстве она не мечтала быть водителем, выросла в небольшом поселке. А вот в подростковом возрасте переехала в Симферополь и увидела женщин за рулем троллейбуса. Именно в этот момент возникла мысль «хочу так же». Как говорится, задумано - сделано. В 21 год, спустя восемь месяцев учебы, девушка уже управляла электротранспортом. Она была одним из самых молодых водителей. Далее рассказ пойдет от первого лица.

Дарья очень любит свою работу и справляется с трудностями. Фото: Дарья Вербицкая

«ДРОЖАЛИ РУКИ И НОГИ»

Когда я пришла учиться на водителя троллейбуса, у меня вообще не было прав. Сначала было собеседование, на котором рассматривали кандидатуры. Сидела психолог, смотрела, способен ли человек к такому труду. Обучение длилось около года. Сначала теория, потом непосредственно учебная езда.

Первый опыт вождения я получила на учебном троллейбусе. Училась я на старой «Шкоде». Модель похожа на одну из тех, что стоит в качестве экспоната на Ангарском перевале. Я очень испугалась, разволновалась, дрожали ноги и руки. Но у меня был очень хороший учитель, который помог справиться с волнением, и учебный процесс пошел. Когда я вышла одна работать на линию, чувствовала себя спокойно. Есть определенный свод правил, который просто нужно знать.

Чаще всего я работаю на маршруте №15. Из-за большого интенсивного движения и количества людей смена пролетает очень быстро.

РАННИЕ ПОДЪЕМЫ

Ранний подъем для меня - легкость. Вообще я жаворонок, но встаю с кровати не в 6 и даже не в 5 утра. Я просыпаюсь в 2.10 ночи. Развозка забирает из дома и привозит до парка в 3.20, и к этому нужно подготовиться. Лучше раньше приехать в парк, чтобы подготовить подвижной состав к выходу на линию. Когда помоешь кабину, сам троллейбус, то чувствуешь себя уверенно за рулем. Это приятно.

Девушка любит начинать работу ранним утром и встает в 02:10 ночи. Фото: Дарья Вербицкая

МУЖЧИНЫ ПОМОГАЮТ, ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛОМАЛОСЬ

У нас есть инструкция, где прописано, какие неисправности водитель может устранить непосредственно на линии. Самое простое - это перезагрузить систему, сбросить ошибки, и троллейбус снова начинает работать. Если есть более серьезные неисправности, нужно вызвать техслужбу, которая устранит неисправности непосредственно на линии или же в парке. В основном в техслужбе работают мужчины, а среди водителей — 50 на 50.

В целом, у нас очень большой и дружный коллектив, часто бывают корпоративы, сладкие столы. Интересно, что среди коллег большая разница в возрасте. Например, есть водители, которые работают с 70-80х годов.

С водителями автобусов, кстати, мы не соперничаем. Мы не конкуренты. Тот, кто привык ездить на троллейбусах, будет ездить с нами. Пассажиры маршруток зайдут в маршрутку.

СЛЕНГ ВОДИТЕЛЕЙ

Свой язык у нас, конечно, есть. Если я стою в пробке, водитель встречного троллейбуса интересуется жестами, что происходит. И я тоже жестами предупреждаю, что впереди, например, ДТП. Так коллега понимает, к чему ему нужно готовиться, почему собирается пробка.

Есть жесты, которые позволяют показать, сколько мне осталось рейсов, когда собираешься на обед. Про некоторые знаки мне рассказывали еще во время учебы. А некоторые изучила уже на работе.

В ЖЕНСКОЙ СУМОЧКЕ ХРАНИТСЯ…

Угли я с собой не ношу, но есть отвертка, жилет, нож. Скажу так: вместо косметических средств у меня в сумке много инструментов, которые в случае ЧП помогут устранить неисправность.

ПРОФЕССИЯ ПОДОЙДЕТ ОТВЕТСТВЕННЫМ РОМАНТИКАМ

Тем, кто хочет быть водителем троллейбуса, в первую очередь, нужно приготовиться к ответственности. У троллейбуса большие габариты, в нем ездит много пассажиров. Когда я пришла в 21 год, многие сказали, что мне нужно осознавать ответственность, в первую очередь. Кому подойдет профессия? Наверное, романтикам. Для меня моя работа романтика, в первую очередь. Для меня большое удовольствие - вставать рано утром и смотреть, как просыпается город, ходить по чистому снегу зимой, пока его еще никто не убрал. Большая ответственность, когда троллейбус ждут рано утром люди. Если не выехать вовремя, они могут опоздать на работу. Зимой, когда в троллейбусе тепло, очень приятно наблюдать, как заходят замерзшие пассажиры с румяными щеками.

«ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО, ЧТО Я НАШЛА ПРИЗВАНИЕ»

Работа хорошо оплачивается, классный коллектив. Ни на что бы не променяла бы свою профессию, это мое призвание.

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