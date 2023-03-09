«Его ждет новая жизнь»: загадочное здание давней любви Тютчева отреставрируют до конца года в Крыму

Здание планируют отремонтировать до конца 2023 года Фото: Надежда ДАЦЮК

Симферополь усыпан старинными зданиями. Некоторые удалось сохранить и даже отремонтировать, но есть и те, что уже десятки лет стоят брошенными и собирают любопытные взгляды прохожих. Так произошло и с домом, в котором раньше была прачечная, входящая в комплекс приюта для девочек графини Адлерберг. Сейчас по соседству с ним располагается Крымский этнографический музей.

Сейчас оно находится за решеткой Фото: Надежда ДАЦЮК

Как удалось узнать КП-Крым, в скором времени зданию планируют дать вторую жизнь и полностью преобразить его. Распоряжение о реставрации дома появилось в конце февраля на сайте главы республики Сергея Аксенова. В документе отмечалось, что единственным исполнителем госконтракта по реставрации здания прачечной XIX века на улице Пушкина в Симферополе будет разрабатывать ООО «Крымская комплексная архитектурно-реставрационная мастерская». На все про все власти выделили подрядчику 2 515 108 рублей при условии, что ремонт будет закончен к концу этого года.

Вскоре оно станет частью музея Фото: Надежда ДАЦЮК

- Предельный срок, на который заключается контракт, – 1 декабря 2023 года, - говорится в распоряжении.

ПРОЦЕСС ЗАПУЩЕН

Как рассказала КП-Крым заместитель директора этнографического музея Симферополя Людмила Науменко, здание бывшей прачечной станет частью музея и уйдет под фондовые цели.

- Там у нас будут различные архивы, склад, фондовое оборудование. Но по срокам мы пока ничего не знаем. Сейчас идет только точный подсчет средств и согласование проектных смет. Также ждем государственную экспертизу, которая должна установить финальную сумму, которая нужна для восстановления нашего объекта, - отметила Науменко.

ЗДАНИЕ ГОРЕЛО

Здание без штукатурки стояло без дела больше десяти лет. Его передали в собственность администрации музея еще в 2009 году, а в 90-х годах прачечная пережила жуткий пожар.

- Бывшая прачечная очень сильно сгорела. Что конкретно там случилось – никто не знает, так как это были сложные времена для всех. Потом еще десять лет здание стояло за решеткой, и в 2009 его передали нам. Мы долго ждали выделения средств на ремонт, и вот только сейчас, наконец-то, процесс запущен. Его ждет новая жизнь, - отмечает замдиректора.

Так оно выглядело раньше. Фото: Южная столица Крым / ВК

ПРИЮТ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ТЮТЧЕВА

Спрятанное от глаз случайных прохожих здание имеет длинную историю. Во времена Крымской войны в XIX веке на этом месте был построен приют для маленьких детей, которых перевезли из разрушенного во время сражений Севастополя. Позже там обустроили спальни, церковь и прачечную. Приют был назван в честь своей основательницы – графини Амалии Максимилиановны Адлерберг.

Сначала в социальном учреждении жили сироты из бедных семей и беженцы. В течение нескольких лет там присматривали и за девочками, и за мальчиками. Но позже был приют только для девочек, для них создали все условия.

Сама Амалия Адлерберг часто посещала приют и была настоящим примером для своих воспитанниц, так как обладала редкой красотой и мудростью. За ней ухаживали Александр Пушкин, граф Александр фон Бенкендорф и даже сам император Николай I. А Федор Тютчев даже посвятил красавице свои самые известные стихи – «Я помню время золотое» и «Я встретил Вас».

Существование девичьего приюта закончилось с развалом Российской империи. Позже в здании находились факультеты университета, пока дом не сгорел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огромные трещины и осыпающийся фасад: в Симферополе разрушается особняк Ракова, в котором отдыхал сам Черчилль

Имение, в котором останавливался премьер-министр Великобритании, потеряло былой вид (подробнее)

Весна вступила в свои права: в Крыму до конца недели ожидается аномально теплая погода

В Крыму ожидается до 18 градусов тепла с 9 по 11 марта (подробнее)