В Крыму под колесами Ford Focus погибла 52-летняя женщина

Смертельная авария произошла вблизи села Знаменка. Фото: МВД России по Республике Крым

Вечером 7 марта на автодороге Таврида – Джанкой – Симферополь в Красногвардейском районе Крыма насмерть сбили женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла вблизи села Знаменка около 19:30. По предварительным данным, водитель Ford Focus, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Симферополя, сбил 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

– В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте, – говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят оказать содействие и сообщить имеющуюся информацию по телефонам дежурной части 102 или 8 (36556) 55-78.

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