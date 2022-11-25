Аэропорт «Симферополь» будет закрыт как минимум до 3 декабря

В настоящее время в Крыму и Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Запрет на полеты в Крым продлили еще на неделю - до 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь»‎.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь»‎ до 3 декабря 2022 года 03.45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, - говорится в сообщении.

Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

В настоящее время в Крыму и Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. После очередной атаки беспилотников рейд в Севастопольской бухте временно закрыли.

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