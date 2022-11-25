Задержаны восемь мошенников, похитивших земельные участки в Крыму на 10 миллионов рублей

За период расследования уголовного дела следователем допрошено более 40 свидетелей Фото: Артем КИЛЬКИН

Задержаны восемь крымчан, которые завладели земельными участками на территории Ялты, Симферополя, а также Симферопольского района, причинив бюджету Республики Крым ущерб на 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

В 2019-2022 годах аферисты подделывали решения исполнительного комитета различных городских советов региона о выделении участков под частное садоводства, жилищное строительство и подсобное хозяйство.

- Затем, действуя совместно с неустановленными должностными лицами, изъяли архивные дела, после чего оригиналы документов заменили на поддельные. В результате чего земельным участкам, расположенным на территории Республики Крым, были присвоены кадастровые номера, незаконно зарегистрировано право собственности, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что среди соучастников были должностные лица госархива. Они имели свободный доступ к сведениям советского периода с решениями поселковых советов о выделении земли. В дальнейшем злоумышленники через подставных лиц делали запрос для оформления недвижимости в частную собственность и ее перепродажи.

Как сообщили в пресс-службе главка крымского УМВД, злоумышленники, пытаясь уничтожить улики, подожгли автомобиль госслужащего, который забрал поддельные документы из архива на проверку.

- В апреле текущего года в селе Скворцово Симферопольского района был зарегистрирован поджог автомобиля, которым пользовался сотрудник Управления антикоррупционных проверок Комитета по противодействию коррупции Республики Крым, - говорится в сообщении.

Версия о поджоге с целью уничтожить находившиеся в машине документы нашла свое подтверждение.

За период расследования уголовного дела следователем допрошено более 40 свидетелей, проведено 27 обысков и осмотр места происшествия. Расследование продолжается.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Севастополе будут судить троих мошенников, похитивших 82 миллиона рублей под видом долевого строительства «Дома у моря»

Обманутыми в результате оказались 63 человека (подробнее)