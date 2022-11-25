День матери-2022 в Крыму: куда сходить и как отметить праздник

Впервые День матери отметили в России в 1998 году Фото: "КП" Архив

День матери в 2022 году в Крыму, как и по всей России, отметят 27 ноября. Праздник стал официальным в 1998 году - инициатором выступил комитет Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи и молодежи.

В этом году почти в каждом городе Крымского полуострова запланированы праздничные мероприятия. «Комсомолка» узнала, где и как можно отметить День матери-2022 в Крыму.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ МАМ

Южный берег Крыма

Ялтинский центр культуры ежегодно проводит межрегиональный конкурс «Мамина песня». Правда, в этом году он пройдет не в Ялте, а в Алупке. Исполнять песни, посвященные любимым матерям, будут дети из разных уголков полуострова. Среди участников пять возрастных категорий и три формата - «солисты», «ансамбли», «хоры». Жюри будет оценивать мастерство исполнения, артистичность, зрелищность. В завершении праздника - объявление победителей и церемония награждения. Среди участников - народный хор ветеранов «Славянка» и группа «Шанс».

Мероприятие начнется 25 ноября в 14:00 на сцене Алупкинского городского дома культуры. Адрес: улица Братьев Говориных, 15.

Бахчисарай

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери пройдут и в Бахчисарае. 25 ноября тематическое мероприятие пройдет в научной библиотеке Бахчисарайского музея-заповедника. Гостям расскажут об истории возникновения праздника, глубоких корнях в народной традиции почитания матери, символизме материнства и его отражении в декоративно-прикладном искусстве народов Крыма.

Гостей ждут по адресу улица Речная, 133.

Не обойдется и без концерта. Власти города запланировали праздничную программу. Проходить праздник будет в районном Доме культуры 27 ноября 2022 года. Начало в 17:00. Вход свободный. Адрес: улица Симферопольская, 15.

Севастополь

В пятницу, 25 ноября, концертная программа «Ты одна такая - любимая, родная» состоится в культурном комплексе «Корабел» в Севастополе. На мероприятие приглашаются школьники вместе с их родителями. Начало мероприятия в 16:00. Адрес: Севастополь, улица Рабочая, 2.

Аналогичный праздник состоится также в 16:00 в селе Фруктовое. Адрес: улица Ленина, 53.

В доме культуры в селе Терновка 25 ноября пройдет благотворительный концерт ко Дню матери «С песней по жизни». Участие в нем примут местные ансамбли и школьники. Начало мероприятия в 18:00 по адресу улица Ленина, 7.

В субботу, 26 ноября, в Севастополе подготовили музыкально-поэтическую программу ко Дню матери в Дворце культуры рыбаков. Начало в 15:00 по адресу улица Павла Корчагина, 1.

В селе Родное в 13:00 состоится творческий вечер «Храните сердце матерей». Адрес: улица Центральная, 41.

В 18:00 в селе Первомайка пройдет концерт «Материнская нежность». Адрес: улица Разъездная, 1б.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧАСЫ

Провести светлый праздник можно и в музеях Крыма, которые также подготовили свою программу. Так, в Литературно-художественном музее в Старом Крыму запланирован литературный час «Пусть мамы услышат». Сотрудники учреждения познакомят гостей с историей и традицией этого праздника, и расскажут о важности выражения своих чувств.

Посетителям музея расскажут притчи и стихотворения про матерей. Пройдет мероприятие 27 ноября в 10:00. Адрес: Старый Крым, улица Свободы, 17.

Посетить литературный экскурс можно будет и 28 ноября в доме-музее Паустовского. Мероприятие «Я же с тобой. Не бойся» рассчитано не только на мам, но и их детей. Гостям расскажут о жизни писателя Константина Паустовского и о его отношениях с матерью. Кроме того, участники экскурса смогут рассказать о своих мамах и о том, какое место они занимают в их жизни.

Начало мероприятия в 13:00. Адрес: Старый Крым, улица Либкнехта, 31.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на 25 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе (подробнее)