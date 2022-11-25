В Севастополе будут судить восьмерых «банкиров», обналичивших два миллиарда рублей по мошеннической схеме

Один из обвиняемых в настоящее время находится в федеральном розыске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, обналичивших свыше двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в УМВД города.

Подпольные финансовые операции аферисты начали проводить в 2016 году. Организатором выступил один из фигурантов дела, который привлек семерых соучастников, в том числе двоих родственников.

- Злоумышленники зарегистрировали на территории Москвы восемь фиктивных фирм по различным направлениям деятельности, включая такие, как строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами, - говорится в сообщении.

В качестве прикрытия злоумышленники использовали руководителей компаний из Москвы и Воронежа, попавших в сложное финансовое положение. Они без проблем соглашались стать директорами контор всего за 10 тысяч рублей в месяц.

Далее мошенники подыскивали клиентов из числа юрлиц, которые перечисляли деньги на счета подконтрольных подельникам организаций по надуманным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров.

Обналичивали эти средства аферисты через легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся реализацией табачных изделий и продуктов питания. За такую услугу обнальщики брали комиссию в размере 11%, распределяя ее между собой.

В результате с 2016 по 2018 год привлекли полсотни клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и еще более десяти субъектов РФ, которые перечислили на подконтрольные им счета почти два миллиарда рублей. Доход составил порядка 220 миллионов рублей.

- За время расследования уголовного дела <...> проведен колоссальный объем работы. Следственные действия проведены на территории более 10 субъектов РФ, осуществлено свыше 40 выемок и более 70 обысков, - добавили в севастопольском главке УМВД.

Кроме того, была изъята бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника, а также мобильные телефоны с данными, подтверждающими их виновность. Были допрошены 200 свидетелей и проведены более 150 судебных экспертиз.

Материалы уголовного дела в настоящее время находятся на рассмотрении у прокуратуры Севастополя, далее - суд.

Отмечается, что один из обвиняемых в настоящее время находится на свободе. Он объявлен в федеральный розыск.

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