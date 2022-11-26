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Общество26 ноября 2022 9:29

Безруков оценил: севастопольский ТЮЗ стал лауреатом детского фестиваля в Москве

Признание получила постановка по произведению Чехова «Каштанка»
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Худруком Большого детского фестиваля, где по достоинству оценили спектакль севастопольского ТЮЗа, является актер Сергей Безруков. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Худруком Большого детского фестиваля, где по достоинству оценили спектакль севастопольского ТЮЗа, является актер Сергей Безруков. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Севастопольский Театр юного зрителя стал лауреатом Большого детского фестиваля в Москве. Признание получила постановка «Каштанка» по одноименному произведению Антона Павловича Чехова в специальной номинации «Театр - школе».

Радостную новость в сфере культуры сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Tg-канале. По его словам, севастопольский ТЮЗ уже не первый раз «признали в столице».

- Победа именно в этой номинации особенно важна, если знать предысторию: учителя обращались к театрам, чтобы в репертуарах появлялись постановки по школьной программе. Это отличная помощь образовательному процессу, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Спектаклем-победителем стала постановка по произведению Чехова "Каштанка". Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Спектаклем-победителем стала постановка по произведению Чехова "Каштанка". Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Художественным руководителем фестиваля является народный артист России Сергей Безруков. В рамках мероприятия знаменитый актер сообщил, что специальная программа «Эхо» в скором времени вернется и в Севастополь.

- Для Большого Детского фестиваля Севастополь - порт приписки нового Всероссийского движения «Эхо БДФ», своеобразного ковчега, собравшего лучшие примеры театрального искусства для детей со всей России, - рассказал Сергей Безруков.

Это достижение всего культурного сообщества города-героя. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Это достижение всего культурного сообщества города-героя. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

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