Видеозапись происшествия быстро разлетелась по соцсетям. Фото: "Злой крымчанин"\"ВКонтакте"

В поселке Новоозерное под Евпаторией ночью 25 ноября загорелось кафе в районе Приморского парка. Видеозаписи пожара быстро разлетелись по соцсетям, но официальных комментариев ранее не поступало.

Стоит отметить, что в парке Приморском на данный момент ведутся работы по благоустройству.

- Кафе страшненькое, давно закрыто. Как «бельмо» там было, - отмечали крымчане в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировал врио мэра Евпатории Александр Лоскутов. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с места событий. По словам Лоскутова, заведение в Приморском парке действительно не работало, было признано аварийным и подлежало сносу.

- Буквально на этой неделе было подписано постановление о сносе этого здания, но пожар ускорил процесс. Жителей прошу быть аккуратнее и не приближаться к зданию до полного его демонтажа и устранения последствий пожара, - подчеркнул врио градоначальника.

Как заключил Александр Лоскутов, для безопасности жителей, процесс демонтажа опасной постройки был ускорен. Работы уже ведутся.

Причины возгорания пока не уточняются.

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