«Плановые учения»: стала известна причина громких хлопков в Евпатории

Александр Лоскутов успокоил евпаторийцев: хлопки связаны с учениями. Фото: скриншот из видео

Днем 23 ноября жители Евпатории услышали сильные хлопки. В соцсетях крымчане предположили, что сработала система ПВО. Успокоить горожан поспешил врио главы администрации города Александр Лоскутов. По словам градоначальника, звуки связаны с учениями.

-Прошу никого не волноваться. Это плановые учения войск Росгвардии в районе города. Крым под надежной защитой, - рассказал Александр Лоскутов в своем видеообращении.

Напомним, ранее громкие звуки услышали и жители Севастополя. Их причину поспешил объяснить губернатор Михаил Развожаев - в городе проходят учения бойцов.