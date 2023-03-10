Жителя Феодосии, застрелившего мужчину ради малолитражки, осудили на 20 лет колонии

В ходе следствия мужчина написал явку с повинной, а также подробно рассказал, как совершил убийство. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Безработного жителя Феодосии, который 2 августа 2022 года застрелил мужчину ради угона авто, осудили на длительный срок исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Напомним, 38-летний мужчина летним вечером, взяв сумку с переделанным им ружьем, вышел из своего дома по улице Чкалова и направился в соседний двор в поисках подходящей для угона машины.

- Во дворе многоквартирного дома по улице Степаняна он заметил припаркованный автомобиль «Daewoo Matiz», за рулем которого находился незнакомый мужчина. Злоумышленник открыл правую переднюю дверь, но водитель попытался оказать сопротивление. Тогда нападавший через окно произвел два выстрела из обреза ружья, - говорится в сообщении.

От полученных ранений мужчина скончался на месте, его тело злоумышленник решил выбросить между многоквартирными домами, а сам попытался скрыться на автомобиле жертвы. Однако свидетелями происшествия стали соседи, которым удалось задержать убийцу.

Позже, в ходе следствия, мужчина написал явку с повинной, а также подробно рассказал и показал, как совершил преступление. При обыске в его квартире нашли спиленные части ружья, при помощи которого было совершено убийство.

- Мужчину признали виновным в незаконной переделке огнестрельного оружия, убийстве, сопряженном с разбоем, разбое с применением насилия, оружия и тяжкого вреда здоровью потерпевшего, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, - добавили в пресс-службе Следкома.

Решением Верховного суда РК он приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на два года.

Кроме того, в пользу родственников убитого было взыскано два миллиона рублей в качестве компенсации.

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