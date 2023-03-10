В Белогорском районе водитель Daewoo Nexia вылетел с дороги и погиб, врезавшись в дерево

Тело оказалось заблокировано в машине, поэтому спасателям пришлось приложить усилия, чтобы извлечь его. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

В Белогорском районе Крыма, недалеко от села Межгорье, 9 февраля произошла смертельная авария.

По информации пресс-службы МЧС по Республике Крым, погиб водитель автомобиля «Daewoo Nexia», который, не справившись с управлением, слетел с проезжей части и врезался в дерево.

На место был отправлен спасательный отряд в составе четырех человек, медики и сотрудники ДПС.

- По прибытии, спасатели выяснили, что в районе села Межгорье (Белогорский район) водитель легкового автомобиля «Daewoo Nexia», двигаясь со стороны Белогорска в сторону села Александровка, допустил съезд с проезжей части с последующим столкновением с деревом, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Полученные пострадавшим травмы, к сожалению, оказались несовместимы с жизнью.

Тело было заблокировано в машине, поэтому спасателям пришлось приложить усилия, чтобы извлечь его при помощи спецоборудования.

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