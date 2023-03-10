Призывал к насилию на национальной почве: ФСБ в Крыму задержала «сетевого» экстремиста

Свою «деятельность» парень вел в соцсетях. Фото: скриншот из видео

Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Симферополя за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, парень размещал в Интернете призывы к насилию на национальной почве. Специально для этого он создал аккаунт в соцсети «ВКонтакте».

- Под псевдонимом молодой человек подготовил и разместил на своей странице, открытой для широкого круга пользователей текст, в котором, согласно экспертному исследованию, содержатся призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам происхождения и национальности, - рассказали в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.

В отношении жителя крымской столицы возбудили уголовное дело по второй части статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Черноморском районе Крыма жителя Санкт-Петербурга, который был завербован воинским подразделением и планировал примкнуть к ВСУ. Уроженец северной столицы сначала попытался вплавь добраться до Украины из Брянской области, однако, потерпел неудачу. Тогда в его голове появился иной «чудесный» план - доехать до Крыма и уже отсюда доплыть до Одессы. 8 августа 2022 года его нашли и подняли на борт пограничного сторожевого корабля вблизи села Оленевка Черноморского района Крыма. Петербуржца осудили на шесть лет.

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