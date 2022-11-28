Наркоторговца из Алушты отправили в колонию на пять лет за сбыт марихуаны

41-летний алуштинец покупал марихуану и фасовал для дальнейшей продажи. Фото: УФСБ по Крыму и Севастополю

За сбыт наркотиков Алуштинский городской суд отправил крымчанина в исправительную колонию строгого режима на пять лет и три месяца, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Ранее 41-летнего алуштинца, который покупал и фасовал зелья для дальнейшей продажи, задержали силовики. В апреле этого года на него возбудили уголовное дело по третей части статьи 228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.

Алуштинский городской суд Республики Крым признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении. Фото: УФСБ по Крыму и Севастополю

- Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в сентябре сотрудники Федеральной службы безопасности по республике и Севастополю поймали 40-летнюю жительницу крымской столицы за то, что она продавала наркотики. Предприимчивая крымчанка организовала целый бизнес и покупала «запрещенку» оптом. Затем расфасовывала и планировала передавать наркозависимым посредством «закладки». В отношении нее завели уголовное дело, поэтому крымчанке грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы.

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