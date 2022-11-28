В мэрии Керчи рассказали о состоянии 11-летнего мальчика, упавшего с оборвавшейся качели

Установленная площадка, где играл мальчик, была сертифицирована Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Керчи в минувшую субботу оборвались качели, на которых катался 11-летний мальчик. Ребенок получил черепно-мозговую травму, переломов нет. Как отметил глава местной администрации Святослав Брусаков, установленная площадка, где играл мальчик, была сертифицирована.

- Разбираемся в ситуации, произошедшей в сквере на площади Таврической. В 17.30 с оборвавшейся качели упал ребенок, мальчик 11 лет. Ему сделано КТ. Переломов и ушибов у ребенка нет. Мальчик находится под наблюдением врача, - написал Брусаков в своем Tg-канале.

По его словам, на данной площадке был установлен стенд по технике безопасности, где указаны правила эксплуатации игровыми элементами.

Прокуратура Республики Крым уже начала проверку по факту произошедшего. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ребенок был госпитализирован. В настоящее время за ним наблюдают медики.

- Будет дана оценка действиям уполномоченных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования детской игровой площадки, - говорится в релизе прокуратуры.

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