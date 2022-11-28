В ближайшие дни на Крым обрушатся сильные ливни

В региональном МЧС сообщают о сильных ливнях и штормовом предупреждении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под конец ноября по всему Крыму прольются сильные дожди. С самого начала недели синоптики обещают прохладу, местами туман, а в региональном МЧС сообщают о сильных ливнях и штормовом предупреждении.

- В ближайшие 1-2 часа и в первой половине дня 28 ноября в южных районах Крыма и в горах ожидаются очень сильные дожди, - говорят в ведомстве.

По информации спасателей, из-за осенних дождей есть риск возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ или проблемами с транспортным сообщением, в некоторых районах возможны подтопления территорий. Особенно опасно будет находится в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Как рассказали КП-Крым в региональном гидрометцентре, сильные дожди начнутся во второй половине 28 ноября и продлятся до среды. Больше всего ливни затронут всю южную часть полуострова и горы.

- Во второй половине дня мы ожидаем сильные осадки, а ночью и утром местами будет туман. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью и днем не будет сильно низкой. Столбики термометра будут колебаться в пределах от +6 до +8°. Но из-за повышенной влажности и постоянного тумана температура будет ощущаться прохладнее, чем обычно, - отметили в пресс-службе Крымского гидрометцентра.

Однако в конце недели солнце все же порадует крымчан своим теплом. 1 декабря синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла без осадков.

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