В Керченском проливе действует штормовое предупреждение 28 ноября

По проливу в понедельник действует штормовое предупреждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По Керченскому проливу 28 ноября действует штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- Согласно прогнозу Росгидромета, в понедельник ожидается северо-восточный, восточный ветер 6-11 метров в секунду, со второй половины дня 12-15 метров в секунду, без существенных осадков, видимость хорошая, - говорится в сообщении.

Волна будет достигать 10-60 сантиметров, со второй половины дня - 30-80 сантиметров, температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла, температура воды в море - 10-11 градусов тепла.

На территории Крымского полуострова 28 ноября также действует штормовое предупреждение. В южных районах и в горах ожидаются очень сильные дожди.

Напомним, что с 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались более 39 тысяч пассажиров. Также было перевезено 26 187 единиц автотранспорта и 3089 железнодорожных вагонов.

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