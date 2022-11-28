На Крым 28 ноября обрушатся сильные дожди

В Крыму на 28 ноября объявлено штормовое предупреждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму на 28 ноября объявлено штормовое предупреждение, на полуострове ожидаются обильные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и в первой половине дня 28 ноября в южных районах Крыма и в горах ожидаются очень сильные дожди, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей полуострова просят соблюдать осторожность ввиду повышенного риска возникновения ЧС. От дальних поездок сегодня стоит воздержаться.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Симферополе 28 ноября облачно, дождей днем не ожидается. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +9...+11°.

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