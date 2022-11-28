С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались более 39 тысяч пассажиров

Семью паромами, работающими на линии, в совокупности выполнено 874 рейса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 39 тысяч пассажиров и более 26 тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 28 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 39 355 пассажиров, 26 187 единиц автотранспорта и 3089 железнодорожных вагонов, – говорится в сообщении.

За этот период семью паромами, работающими на линии, в совокупности выполнено 874 рейса.

По состоянию на утро понедельника по проливу действует штормовое предупреждение.

Работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

На сегодняшний день завершена надвижка всех четырех пролетных строений на правой стороне автодорожной части моста. Завершить работы на разрушенной части переправы планируют в декабре, после чего приступят к ремонту левой полосы, по которой сейчас идет движение. Ремонт железнодорожной части моста будет выполнен в течение 6-7 месяцев.

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