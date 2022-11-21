Завершена установка всех четырех пролетных строений Крымского моста - видео

Фото: Марат Хуснуллин/Tg

Установка всех четырех пролетных строений Крымского моста завершена, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Работы велись на правой стороне автодорожной части переправы.

- Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов. Третий и четвертый пролет тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. После этого движение по переправе для автомобилей и автобусов неоднократно перекрывали на время восстановительных работ. В последний раз их удалось завершить досрочно.

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