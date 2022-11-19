Движение для автомобилей по Крымскому мосту вновь возобновили

Проезд по мосту уже закрывали 8, 12 и 16 ноября Фото: Архив "КП"

Автомобильное движение по Крымскому мосту удалось возобновить досрочно. Об этом написала пресс-служба Минтранса России в своем Telegram-канале.

- Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, – отметили в пресс-службе.

Ранее в Минтрансе сообщали, что проезд по Керченскому мосту будет закрыт до 16:00 19 ноября. Виной всему были ремонтно-восстановительные работы. Однако рабочие смогли закончить ремонт раньше указанного срока.

Проезд по мосту уже закрывали 8, 12 и 16 ноября. Больше всего приходилось ждать около 12 часов.

Напомним, больше месяца назад – 8 октября – на Крымском мосту произошел страшный теракт. Утром в субботу был взорван грузовой автомобиль, который направлялся в сторону полуострова. В результате происшествия в море обрушилось два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин заявил, что подрыв Крымского моста 8 октября - теракт, который организовали украинские спецслужбы.

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