В ближайшие две недели на Крымском мосту установят еще два новых пролета

Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

На Крымском мосту, пострадавшем после теракта, уже надвинули два пролета, в ближайшие две недели еще два будут установлены, после чего рабочие приступят к укладке асфальта.

- В декабре пустим движение и начнем ремонт той части, по которой сейчас едут машины. Ремонт железнодорожной части моста проведем в течение 6-7 месяцев, - сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, завершить работы на разрушенной части переправы планируют в декабре. После этого приступят к ремонту левой полосы, по которой сейчас идет движение. Полное завершение восстановительных работ намечено на 1 июля 2023 года.

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