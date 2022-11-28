Волки, которые держали в страхе жителей Сакского района, пропали

Из-за бездействия местных властей сакчане обратились в редакцию «Комсомолки». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

История с дикими волками в Сакском районе получила продолжение. Напомним, несколько недель назад жители села Шаумян испугались не на шутку: каждое утро они замечали пропажу домашних животных. Некоторые утверждали, что всему виной бездомные собаки, которые через сетки пробирались ночью на чужие участки и ловили поросят. Другие же грешили на соседей. По словам местных, недоброжелатели могли таким образом мстить или наводить беспорядок в тихом селе.

Но после визита участкового ветеринара все прояснилось: все это проделки волков, так как глубина разрезов на тушках свиней была подходящей под размер их клыков. Когда причина стала понятна, люди из поселка Шаумян обратились к председателю, но он лишь развел руками.

Ночью волки охотились на поросят и баранов. Фото предоставлено читательницей КП-Крым

- Он сначала плечами пожал и сказал, что ничего сделать не может, но потом мы настояли, чтобы он обратился в высшие органы. В итоге к нам прислали ветеринара, который сделал уколы от бешенства нашим животным, посмотрел на порезы на поросятах и посоветовал положить отраву под забор, - рассказала КП-Крым жительница села Шаумян Дарья.

В ноябре местные начали замечать порезы на домашних питомцах. Фото предоставлено читательницей КП-Крым

Из-за бездействия местных властей жители Сакского района обратились в редакцию «Комсомолки». К ситуации подключились в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, поэтому через две недели ситуация в селе улучшилась. По словам Дарьи, в районе сразу усилили патрулирование и объявили охоту на хищника.

- Мы очень удивились, но с тех пор никаких подобных ситуаций больше не происходило. Никаких волков больше никто не видел, да и поросята наши на месте. Только председатель немного возмущался, что мы решили в СМИ обратиться. Но иначе бы никто не помог все это решить, - отметила она.

По информации Министерстве экологии и природных ресурсов республики, численность хищников на полуострове каждый год уменьшается. Еще в прошлом году популяция волков по всему Крыму насчитывала 223 особи, в этом году зимний учет еще не вели. За количеством волков тщательно следят специалисты, поэтому в 2021 году был подписан указ о регулировании их численности.

По официальным данным, самую большую опасность представляют степные районы Крыма. Среди них Сакский, Джанкойский, Ленинский, Бахчисарайский и Симферопольский районы. Больше всего волков каждый год насчитывают в Ленинском районе – около 50 особей.

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