«Каждую ночь разгрызают в клочья поросят»: волки держат в страхе жителей Сакского района в Крыму

После обращения «Комсомолки» в ведомство вопрос села Шаумян взяли на контроль. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители поселка под Саками около десяти лет жили в спокойствии - чистый воздух, удаленность от шумного города и многолюдных улиц. Но около месяца назад умиротворенную атмосферу в селе Шаумян нарушили периодические нападения волков. Опасные хищники повадились лакомиться домашними животными в поселке. Люди начали опасаться за свою жизнь и не знают, как уберечь себя и своих питомцев от хищников.

- Срочно нужна ваша помощь. Волк порезал шесть поросят, остальных не успел, потому что сосед спугнул. Он вышел с пневматическим пистолетом и выстрелил в них. Через сетку в огороде волк сбежал. Но на следующее утро у другого соседа нашли еще четыре разрезанных поросенка, а потом еще три - на следующее утро. И так четыре ночи подряд. На другом краю деревни хищники загрызли по десять барашек в разных домах. Людям приходится ходить по четыре километра по полю и лесу до остановки. После происходящего теперь очень страшно. Помогите! - написала Дарья в редакцию КП-Крым.

ДИКИЕ СОБАКИ ИЛИ СОСЕДИ

По ее словам, после первого случая жители села Шаумян испугались и стали строить разные предположения. Сначала некоторые грешили на бездомных собак, которые через сетки пробирались ночью на чужие участки и ловили домашних поросят. Кто-то даже подозревал недоброжелателей, которые таким образом наводили беспорядок в тихом поселке. Однако после визита участкового ветеринара стало понятно, что все это проделки волков, так как глубина разрезов на тушках свиней была подходящей под размер их клыков.

Волк разгрыз шею животному. Фото предоставлено читательницей КП-Крым

- Когда это начало происходить систематически, мы всем поселком решили обратиться к нашему председателю, чтобы попросить помощи и какого-то решения проблемы, ведь они каждую ночь в клочья разгрызали наших животных. Он сначала плечами пожал и сказал, что ничего сделать не может, но потом мы настояли, чтобы он обратился в высшие органы. В итоге к нам прислали ветеринара, который сделал уколы от бешенства нашим животным, посмотрел на порезы на поросятах и посоветовал положить отраву под забор, - говорит жительница села Шаумян.

После укуса поросенок хромает. Фото предоставлено читательницей КП-Крым

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

В поселке также рассказали, что за последние десять лет никто никогда не жаловался на подобные ситуации. Но около трех лет назад в Сакском районе охотники уменьшали популяцию диких лис.

Как сообщили КП-Крым в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, численность волков каждый год постепенно уменьшается. Это создано для того, чтобы жителям и домашним животным ничего не угрожало.

В прошлом году популяция хищников по всему полуострову насчитывала 233 волка, в этом году зимний учет еще не вели.

- Однако на полуострове есть районы, в которых каждый год отмечают превышение количества особей. Насчет села Шаумян никаких обращений и жалоб к нам не поступало. Для составления полной картины и решения проблемы нам всегда нужно в этом убедиться, поэтому всегда просим отправить нам видео или фото, - поясняет Евгений Фомин, государственный инспектор Республики Крым, главный специалист отдела охраны охотничьих ресурсов управления охотничьего хозяйства департамента лесного охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами.

В министерстве также добавили, что за популяцией хищников тщательно следят. Для этого в прошлом году даже был подписан указ о регулировании численности волков.

Так, по официальным данным, наибольшую опасность представляют степные районы Крыма. Среди них Сакский, Джанкойский, Ленинский, Бахчисарайский и Симферопольский районы. Больше всего волков каждый год насчитывают в Ленинском районе – около 50 особей.

- Чаще всего лисы и волки водятся на территориях возле охотничьих угодий. Но если в обычных поселках жители начинают жаловаться на появления животных в поселках, то сотрудники Минприроды быстро реагируют.

После обращения «Комсомолки» в ведомство вопрос села Шаумян взяли на контроль. В районе могут усилить патрулирование и объявить охоту на хищника.

Как рассказал КП-Крым эколог Сергей Иванов, обычно волчьи стаи, которые состоят из пары хищников, кочуют по охотничьему району, расширяя его за счет территорий, занятых соседними выводками.

- Пик их гуляний обычно приходится на конец осени-зиму. Поэтому неудивительно, что именно сейчас крымчане начинают жаловаться на них. Но волки очень боятся людей и охотятся на косуль, оленей, свиней или птиц. Бояться их не стоит, но всегда нужно быть осторожным, - отмечает специалист.

КСТАТИ

Около пятидесяти лет назад в Крыму занялись истреблением волков. Но спустя тридцать лет животные снова вернулись на полуостров.

Не так давно похожая ситуация произошла в районе туристической тропы «Чертова лестница» на ЮБК, когда люди нашли окровавленные и разорванные трупы косуль.

Ранее, в 2019 году, хищник напал на людей вблизи сел Перевальное и Привольное. Сначала волчица укусила собаку и ее хозяйку в одном из частных домовладений, а потом покусала водителей-дальнобойщиков. Животное застрелили егеря. Выяснилось, оно болело бешенством.

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