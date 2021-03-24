На Южном берегу Крыма стая хищников разорвала диких косуль

Косулю нашли туристы в районе Чертовой лестницы на БЮК. Фото: «Туристический магазин Геккон Севастополь, Ялта»/ «ВКонтакте»

Тревожное сообщение появилось от крымчан-походников в соцсетях: в районе туристической тропы «Чертова лестница» на ЮБК люди нашли обглоданные и разорванные трупы косуль.

- Наши друзья-походники сообщают, что в районе Чертовой лестницы орудуют волки. Следов много. На фото две обглоданные косули, - такое сообщение появилось в группе «Туристический магазин Геккон Севастополь, Ялта» во «ВКонтакте».

Животные обглодали косулю. Фото: «Туристический магазин Геккон Севастополь, Ялта»/ «ВКонтакте»

Крымчане не на шутку испугались и стали строить разные предположения. Некоторые отмечали, что это действительно могут быть волки, поскольку собаки не так быстро бегают, чтобы догнать косулю. Другие же узрели на снегу именно собачьи следы.

Как сообщили КП-Крым в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, численность волков на полуострове ежегодно снижается, а косулю действительно могла распотрошить и стая диких собак.

- В 2021 году у нас прошел зимний учет, и по всему Крыму мы насчитали 209 особей волка. В прошлом году, для сравнения, численность популяции насчитывала 233 особи. И мы продолжим снижать количество хищников. Уже подписан указ о регулировании численности волков, который будет действовать с 1 апреля текущего года по 31 мая 2022-го. В документе есть информация, сколько особей можно добыть на каждой конкретной территории, - поясняет Евгений Фомин, государственный инспектор Республики Крым, главный специалист отдела охраны охотничьих ресурсов управления охотничьего хозяйства департамента лесного охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами.

Позже охотники обращаются в лесоохотничье хозяйство и получают бланк на добычу определенного количества волков на указанной территории.

Больше всего волков зафиксировали в степных районах Крыма. В Ленинском районе насчитали 49 хищников, в Джанкойском - 36. Также много волков в Бахчисарайском районе - 35 особей. Два опасных хищника специалисты обнаружили и в Симферопольском районе. В остальных частях Крыма обитает от 5 до 15-ти волков.

- В основном волки обитают на территории закрепленных за охотпользователями угодий. На общедоступных им, видимо, не очень удобно жить. Поэтому не нужно бояться посещать леса, но стоит быть осторожными, - отмечает Евгений Фомин.

Напомним, что волков в Крыму истребили в 70-х годах прошлого века, но в 2000-х хищники снова вернулись на полуостров - перешли по льду замерзшего залива Сиваш из соседней Херсонской области Украины.

Последний громкий инцидент, связанный с волками, произошел в 2019 году. Животное напало на людей вблизи сел Перевальное и Привольное. Сперва хищница нанесла увечья собаке и ее хозяйке в одном из частных домовладений. Затем волчица покусала водителей-дальнобойщиков. Животное застрелили егеря. Оказалось, оно болело бешенством.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кровавый след: подробности нападения бешеного волка в Крыму

На полуостров хищники пришли с территории Украины (подробнее)

Стрелять, нельзя помиловать: Количество волков в Крыму уменьшат в 4,5 раза

Животных стало больше, чем положено по закону (подробнее)

В Крыму зафиксированы случаи нападения волков на человека

Три человека попали в больницы (подробнее)

Три человека попали в больницы (подробнее)