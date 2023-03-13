Заказать автобус для путешествий

Фото: transavto7.ru

Чем больше новых мест получается осмотреть в поездке, тем более ярким и запоминающимся выходит путешествие. Исторические памятники, природные объекты и другие достопримечательности сложно охватить за короткий промежуток времени. Увидеть все самое интересное проще, чем кажется — достаточно воспользоваться арендой автобуса!

ТрансАвто-7 — №1 перевозчик в Крыму

Наша компания ТрансАвто-7 предоставляет возможность заказать автобус в Крыму! Это комфортный и безопасный способ путешествовать по полуострову. Поездка на современном и удобном транспорте позволит насладиться всеми уникальными местами, удивительной природой и архитектурой Симферополя, Ялты, Севастополя и других городов.

Наши автобусы могут встретить вас в аэропорту или на вокзале. Мы осуществляем трансфер на регулярной основе и не дадим гостям Крыма потеряться в новом месте.

Мы также предоставляем поездки на материк с ожиданием: при междугородних перевозках заказанный транспорт будет ждать в условленном месте. А после быстро и безопасно доставит до нужного адреса!

У нас — самый современный автопарк

У нас большой автопарк: более 100 единиц техники вместимостью от 8 до 54 мест. Каждое транспортное средство полностью технически исправно. Мы предоставляем возможность заказать автобус с опытным и вежливым водителем, который приедет в указанное место без опозданий.

Наши транспортные средства оборудованы для комфортных длительных перевозок. В салонах есть всё необходимое для пассажиров: системы кондиционирования, USB-разъёмы, подсветка для каждого сиденья. Вы не устанете даже в поездке, которая длится несколько дней!

Наш приоритет — безопасность

Автобусы являются самым безопасным способом передвижения. Кроме того, маршруты совершаются только после заключения договора, наши пассажиры и багаж обязательно застрахованы.

Наш транспорт проходит предрейсовый техосмотр перед каждым маршрутом, что подтверждает целостность и исправность всех систем. Наши водители проходят предрейсовые медосмотры, гарантируя, что сотрудник управляет автобусом только в здоровом и бодром состоянии.

Преимущества

Наша компания более 15 лет оказывает услуги в сфере перевозок, завоевав доверие большого количества постоянных клиентов. Мы предоставляем транспорт для корпоративных поездок, мероприятий, экскурсий и организованных перевозок групп детей. Среди других преимуществ:

- Для заключения договора нет необходимости приезжать в офис. Мы оформляем все бумаги дистанционно, оригинал передается через водителя.

- Для наших клиентов действуют скидки. Мы помогаем найти наиболее выгодные тарифы для каждого заказчика!

- Доступен любой способ оплаты: наличный и безналичный расчет.

Чтобы заказать автобус, обратитесь в нашу компанию по телефону или оставьте заявку для обратной связи на сайте. Мы поможем совершить поездку вашей мечты!

Общество с ограниченной ответственностью «Трансавто-7» https://transavto7.ru/ LjN8K1Hgu