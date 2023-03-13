Спасла военных, но потеряла хвост: в Херсонской области собака бросилась под обстрел, защищая крымских бойцов

Овчарка по кличке Леся бросилась под обстрел, чтобы спасти одного из своих боевых хозяев. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

Уже больше года российские военнослужащие защищают нашу страну на передовой. Компанию на линии фронта им иногда составляют и четвероногие друзья. Для российских военных животные становятся настоящими боевыми товарищами, которых не бросают на произвол судьбы и вытаскивают из под огня наряду с сослуживцами.

Четвероногие любимцы отвечают бойцам взаимностью. Так, в начале марта 2023 года в Херсонской области овчарка, «прибившаяся» к военным, бросилась под огонь, чтобы спасти одного из своих новоиспеченных хозяев. Во время обстрела героическая овчарка потеряла хвост.

БЫЛА БЕЗДОМНОЙ, А СТАЛА БОЕВОЙ

Бездомная собака, которую назвали Лесей, сразу полюбилась военнослужащим, и они решили взять ее «под крыло». Как «КП-Крым» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро Мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, Леся сразу начала узнавать новых хозяев - ждала защитников в окопах и радовалась их возвращению.

Сначала все было спокойно: военнослужащие, как обычно, привезли продукты и необходимые вещи сослуживцам и начали разгружать машину. О том, что произойдет в следующие секунды, не подозревал никто. Кроме овчарки, охранявшей укрытие бойцов.

СПАСЛА ВОЕННЫХ ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОГО ХВОСТА

По словам Валерии Петрусевич, собака сначала радостно бросилась встречать своих боевых товарищей, однако, резко сорвалась на лай.

- Ребята попытались ее осадить, но ничего не вышло. В этот момент начались прилеты, собака бросилась к самому родному из бойцов и осколок, который летел ему прямо в колено, оторвал ей половину хвоста, - рассказывает Валерия Петрусевич.

Когда обстрелы закончились, военные сразу же бросились на подмогу своей четвероногой защитнице - унесли в блиндаж (укрытие, - прим. Ред), обработали рану и «прописали» усиленное питание.

- Леся быстро пошла на поправку. Как рассказывают ребята, она даже почти не скулила. Сейчас с собачкой все в порядке, она сохраняет боевой дух даже без хвоста, - говорит Валерия Петрусевич.

Помочь собачке вызвались неравнодушные крымчане, однако, по словам волонтера, Лесе это не требуется - она, как истинный боец, не бросит своих товарищей - военнослужащие стали для нее не просто хозяевами, а настоящими друзьями. За которых она будет стоять до последнего хвоста.

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