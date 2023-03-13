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Происшествия13 марта 2023 12:13

Задушил на первом свидании и бросил в колодец: убийца с сайта знакомств понесет суровое наказание

Строитель из Севастополя, который задушил девушку на первом свидании, получил 12 лет тюрьмы
Дмитрий Коренев
Ранее мужчина уже был судим за разбой

Ранее мужчина уже был судим за разбой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строителя из Севастополя, жестоко убившего девушку на первом свидании, приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Напомним, в конце марта прошлого года 24-летняя жительница города-героя не вернулась домой после прогулки с новым знакомым. В правоохранительные органы обратилась обеспокоенная мама девушки. Поиски не прекращались ни на секунду, отрабатывались различные версии исчезновения девушки, в том числе – совершение в ее отношении насильственного преступления.

Как впоследствии выяснилось, незадолго до своего исчезновения девушка познакомилась в интернете с 42-летним мужчиной. Вечером 30 марта они пришли в частный дом, где строитель делал ремонт. Здесь во время внезапно вспыхнувшей ссоры он задушил девушку шнурком от одежды, после чего спустил тело канализационный септик и забросал строительным мусором.

Сообщалось, что мужчина является многодетным отцом. Ранее он уже был судим за разбой.

– В совокупности с ранее назначенным условным сроком за совершенный разбой мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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