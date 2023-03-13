Задушил на первом свидании и бросил в колодец: убийца с сайта знакомств понесет суровое наказание

Ранее мужчина уже был судим за разбой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строителя из Севастополя, жестоко убившего девушку на первом свидании, приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Напомним, в конце марта прошлого года 24-летняя жительница города-героя не вернулась домой после прогулки с новым знакомым. В правоохранительные органы обратилась обеспокоенная мама девушки. Поиски не прекращались ни на секунду, отрабатывались различные версии исчезновения девушки, в том числе – совершение в ее отношении насильственного преступления.

Как впоследствии выяснилось, незадолго до своего исчезновения девушка познакомилась в интернете с 42-летним мужчиной. Вечером 30 марта они пришли в частный дом, где строитель делал ремонт. Здесь во время внезапно вспыхнувшей ссоры он задушил девушку шнурком от одежды, после чего спустил тело канализационный септик и забросал строительным мусором.

Сообщалось, что мужчина является многодетным отцом. Ранее он уже был судим за разбой.

– В совокупности с ранее назначенным условным сроком за совершенный разбой мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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