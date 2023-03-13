Программа мероприятий в Крыму и Севастополе на 18 марта 2023: как отпразднуют девятую годовщину воссоединения с Россией

Основные концерты пройдут в Симферополе и Севастополе. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В марте жители Крыма и Севастополя празднуют важное для многих событие – годовщину воссоединения полуострова с Россией. В этом году 18 марта крымчане отметят девять лет в родной гавани. По этому случаю все основные концерты пройдут в Симферополе и Севастополе.

«Комсомолка» подготовила программу мероприятий в Крыму и Севастополе на 18 марта 2023.

СИМФЕРОПОЛЬ

В крымской столице ко Дню воссоединения с Россией 18 марта в 14:00 пройдет час познания Отечества «Домой, в Россию, возвратился Крым!». Патриотическое мероприятие состоится в читальном зале библиотеки-филиала № 7 им. Т.Г. Шевченко для студентов «Симферопольского политехнического колледжа» и членов объединения «Отечество».

17 марта с 16:00 до 17:00 на улице Репина в честь девятой годовщины дня воссоединения Крыма с Россией культурно-досуговый центр имени Т.Г. Шевченко и вокальная группа «Кумушки» подготовили концертную программу. В этот день творческий коллектив будет радовать слушателей яркими эстрадными композициями и заводными народными песнями.

Кроме того, в честь девятилетия Крымской весны в Симферополе пройдут две бесплатные исторические экскурсии. Первая – вдоль набережной Салгира, а вторая – от танка-памятника освободителям города. Ознакомиться с историей крымской столицы можно будет абсолютно бесплатно.

КЕРЧЬ

Город-герой тоже не стал исключением. В этот день в 16:00 для всех желающих в Дворце культуры «Корабел» в театральном зале покажут документальный фильм о событиях весны 2014 года.

- Съемки продолжались 8 месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны, - рассказывают организаторы просмотра.

18 марта в 15:00 состоится праздничный концерт в ДК «Корабел» под названием «Крымская весна». Посетить мероприятие смогут все желающие абсолютно бесплатно.

СЕВАСТОПОЛЬ

В День возвращения города Севастополя в Россию в городе анонсировали праздничную программу. Так, с 12 утра в ГБУК города «Андреевский Дворец культуры» пройдет концерт «Крымская весна: одна страна - одна история».

В 17:00 на улице 345-й Дивизии, 14 запланирован концерт «В единстве с Россией наша сила!».

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