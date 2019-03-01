Хроника Крымской весны. 1 марта 2014 года

«Вежливые люди» пока не раскрыли себя и остаются «военными без опознавательных знаков». Референдум о судьбе Крыма перенесли с 25 мая на 30 марта. Виктор Янукович находится в Ростове-на-Дону.

Ракетные катера и крейсер Черноморского флота блокировали украинские суда береговой охраны, находившиеся в Балаклавской бухте.

Черноморский флот перекрыл Севастопольскую бухтуФото: Андрей Бороздин

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов издал указ о незаконности избрания новым премьером Крыма Сергея Аксенова. Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что украинские войска приведены в полную боевую готовность.

В Симферополе неизвестными захвачено здание Управления ГАИ Крыма, в Евпатории - запасной командный пункт 55-го зенитно-ракетного полка Вооруженных сил Украины.

"Вежливые" в СимферополеФото: Андрей Бороздин

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Симферополе началась процедура выдача российских паспортов бывшим сотрудникам подразделения «Беркут».

«Вежливые люди» открыто вышли на улицы крымских городов.