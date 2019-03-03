2019-03-03T12:46:58+03:00
Общество

Хроника Крымской весны. 3 марта 2014

Вспоминаем исторические события с "Комсомолкой"
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"Вежливые люди" в Симферополе. Фото: Игорь ОХРИМЕНКО"Вежливые люди" в Симферополе. Фото: Игорь ОХРИМЕНКО
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В Симферополе неизвестные заблокировали центральный военкомат. Ночью силами самообороны и ЧФ взят под контроль аэропорт Бельбек. Корабли ЧФ заблокировали на рейде боевые суда ВМС Украины.

Поезда в Крым ходят по расписанию.

Общее число военных, принявших присягу на верность народу Крыма, превысило 3 тысячи - 1,5 тысячи военнослужащих внутренних войск и около 1,7 тысячи сотрудников Госпогранслужбы Украины.

Прокиевская «Черноморская телерадиокомпания» в Симферополе прекращает свое вещание. Силами самообороны блокировано здание Прокуратуры АРК.

Банки Крыма пока еще работают без перебоев, розничные цены на продукты также остаются на прежнем уровне. В центре Симферополя восстановлено движение всех видов транспорта, сотрудники Аппарата правительства Крыма приступают к работе.Ракетный катер ЧФ РФ заблокировал выход из залива Донузлав (Евпатория).

Читать о других событиях Крымской весны:

1 марта

2 марта

2 марта

ИСТОЧНИК KP.RU

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