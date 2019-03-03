Хроника Крымской весны. 3 марта 2014
В Симферополе неизвестные заблокировали центральный военкомат. Ночью силами самообороны и ЧФ взят под контроль аэропорт Бельбек. Корабли ЧФ заблокировали на рейде боевые суда ВМС Украины.
Поезда в Крым ходят по расписанию.
Общее число военных, принявших присягу на верность народу Крыма, превысило 3 тысячи - 1,5 тысячи военнослужащих внутренних войск и около 1,7 тысячи сотрудников Госпогранслужбы Украины.
Прокиевская «Черноморская телерадиокомпания» в Симферополе прекращает свое вещание. Силами самообороны блокировано здание Прокуратуры АРК.
Банки Крыма пока еще работают без перебоев, розничные цены на продукты также остаются на прежнем уровне. В центре Симферополя восстановлено движение всех видов транспорта, сотрудники Аппарата правительства Крыма приступают к работе.Ракетный катер ЧФ РФ заблокировал выход из залива Донузлав (Евпатория).
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ИСТОЧНИК KP.RU