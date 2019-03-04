Хроника Крымской весны. 4 марта 2014 года

Интернет обогатился новым мемом - «вежливые люди». Его используют и российские, и зарубежные СМИ.В Верховном Совете Крыма создают рабочую группу для организации референдума о судьбе полуострова. Сергей Аксенов заявил, что голосование может пройти раньше 30 марта.

Центризбирком Украины проводит плановую подготовку к выборам президента незалежной и заявляет, что события в Крыму не повлияют на внеочередные президентские выборы.

В то же время ЦИК Украины заблокировал доступ к электронной базе избирателей Крыма и Севастополя для максимального осложнения подготовки к проведению референдума.

«Вежливые люди» продолжают блокировать украинские воинские части.

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1 марта

2 марта

3 марта