В Симферополе на складе произошел пожар площадью 1000 кв. метров

Спасатели локализовали крупный пожар в складском помещении в Симферополе. Фото: ГУ МЧС России

В Симферополе утром 14 марта спасатели локализовали крупный пожар в складском помещении. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России.

Огонь распространился на площади 1000 кв. метров. Пожар тушили 30 человек и семь единиц техники.

– В 07:23 пожар локализован. Пострадавших нет, – говорится в сообщении.

По информации региональной прокуратуры, пожар произошел в здании, расположенном на улице Западная, 3. Надзорное ведомство взяло на контроль установление причин и обстоятельств пожара.

– Будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в прокуратуре.

Напомним, в январе в Симферополе загорелся склад на улице Узловой. Возгорание произошло в малярном цехе, огонь охватил порядка 500 квадратных метров. Пожар оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

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