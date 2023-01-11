На улице Узловой в Симферополе потушили горящий склад 11 января

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

11 января в Симферополе на улице Узловой произошел пожар в складском помещении, сообщили в пресс-службе местной администрации. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет.

- Сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар на улице Узловой в Симферополе. Возгорание произошло в складском помещении. Площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, по прибытии на место было выявлено, что произошло загорание в малярном цехе.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Напомним, накануне в Севастополе спасатели предотвратили взрыв баллонов при пожаре в частном доме. Обошлось без пострадавших, обстоятельства случившегося выясняются.

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