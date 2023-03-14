Самая теплая неделя за много лет: синоптик рассказал, какой будет погода в Крыму в середине марта

В Крым идет 19-градусное тепло Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Крыму этой весной на удивление изменчива. Еще в конце прошлой недели на полуострове царила теплая весна, а с началом трудовых будней крымчанам снова пришлось доставать теплые куртки.

Середина первого весеннего месяца тоже несет свои сюрпризы. По прогнозам синоптиков, скоро в Крым придет настоящее тепло, но ненадолго. Виной всему черноморская депрессия.

«Комсомолка» узнала, какой будет погода на следующей неделе в Крыму.

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ

С 20 марта в Крыму будет по-настоящему тепло. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму», начало недели выдастся солнечным, а столбики термометра достигнут +19 градусов Цельсия.

- С понедельника и до четверга включительно будут простые метеоусловия: минимум облачности, много солнца, никаких осадков, - отметил Евгений Тишковец.

По информации синоптика, в понедельник, 20 марта, температура воздуха днем составит до +10 градусов Цельсия, а во вторник потеплеет до +14. В среду станет еще теплее - до +17 градусов.

- И к четвергу выйдем на показатели +3...8 в ночные часы и +14…19 градусов в светлое время суток. Это на восемь градусов выше, чем должно быть по многолетним значениям марта, - подчеркнул синоптик.

ЧЕРНОМОРСКАЯ ДЕПРЕССИЯ

Долго наслаждаться теплом, однако, не получится. Уже к пятнице, 24 марта, погода испортится. Как отмечает Евгений Тишковец, это связано с тем, что полуостров накроет та называемая «черноморская депрессия».

В это время появится больше дождевых облаков и меньше солнечного тепла, а в ночные часы будет около +2 градусов.

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