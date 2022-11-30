История легенды: правда ли, что Уинстон Черчилль посещал могилу своего деда Герцога Мальборо под Севастополем

Черчилля интересовало все, что связано с Крымской войной. Фото из книги «Рассказы Кудланова»

30 ноября исполняется 147 лет со дня рождения легендарного английского государственного деятеля, который в годы Второй Мировой войны занимал должность премьер-министра Британии. Речь, конечно же, об Уинстоне Черчилле. По случаю памятной даты КП-Крым решила рассказать об одной из главных тайн, связанных с визитом именитого британца на полуостров.

О пребывании Уинстона Черчилля в Крыму в феврале 1945-го во время Ялтинской конференции, казалось бы, известно все. Еще бы, ведь во время саммита Рузвельт, Черчилль и Сталин решали, как будет развиваться мир после окончательного разгрома фашизма. Но вот в истории с посещением Севастополя есть белые пятна. Легенда гласит, что во время пребывания в окрестностях города Черчилль посетил могилу своего родственника лорда Мальборо, который, по одной из версий, приходился британскому премьер-министру дедушкой.

ИНТЕРЕСОВАЛСЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНОЙ

Факт того, что Уинстон Черчилль после окончания Ялтинской конференции посетил Севастополь, историки не оспаривают. Как и факт того, что один из лидеров «большой тройки» осмотрел Балаклавскую бухту.

Почему Черчилль попросил его туда отвезти? Английского аристократа интересовало все, что связано с Крымской войной. В особенности Балаклавское сражение, которое произошло в 1854-м году. В ходе него британская кавалерия потерпела поражение от русских войск. Во время той битвы погибло множество представителей британской аристократии.

Легендарный политик родился 30 ноября 1874 года. Фото: из книги книги Филатова и Чернуха «Уинстон Черчилль в Воронцовском дворце»

ПОЯВЛЕНИЕ МИФА

- Мне захотелось посмотреть поле битвы у Балаклавы. Осматривая местность, можно было представить себе ситуацию, с которой столкнулся лорд Реглан (английский командующий во времена Крымской войны. - Прим. Ред.) около 90 лет назад. Мы посетили его могилу утром и были очень поражены заботливостью и вниманием, с которым за ней ухаживают русские, - напишет Черчилль в своих мемуарах под названием «Вторая мировая война».

Раньше кладбище под Севастополем выглядело так. Фото из книги «Рассказы Кудланова»

По словам бывшего наркома Военно-Морского Флота адмирала Николая Кузнецова, британский гость посетил еще одну могилу, причем принадлежавшую его родственнику.

Черчилль рядом с могилой неизвестного. Фото из книги «Рассказы Кудланова»

- Он побывал в Севастополе и осмотрел английское кладбище, сохранившееся со времен осады города в прошлом веке. Там был похоронен один из его родственников, знаменитый Мальборо.

Эти слова адмирала и загадочное упоминание Черчилля о могиле лорда Реглана, тело которого на самом деле вывезли в Британию, породили множество мифов.

В день осмотра захоронений группа сопровождения повезла одного из лидеров «большой тройки» на Катрактов холм, на котором с 1882 года и находилось английское военное кладбище. Во время боев за Севастополь оно сильно пострадало, но многие плиты и монументы на тот момент сохранились. Если верить легенде, премьер остановился у одной из плит и с замершим дыханием начал читать надпись. Потом снял головной убор, встал на колено и поклонился.

Ветеран морской пехоты Анатолий Галкин в своей повести «Рассказы Кудланова» утверждает, что Черчилль нашел могилу своего предка.

Однако, как узнала КП-Крым у историка Сергея Ченныка, информация о захоронении дедушки Черчилля - Герцога Мальборо не соответствует действительности. К тому же, даже сам премьер-министр не упоминал о нем ни слова.

- В своих мемуарах и записках, которые Черчилль регулярно вел и записывал туда очень много детальных историй, он ни разу не написал о том, что его дедушка похоронен на английском кладбище. Да, это очень красивая история, о ней приятно знать и считать правдой. Особенно, если живешь в Крыму, но это самый настоящий фейк, - отметил эксперт.

По его словам, даже знаменитые биографы британского политика всегда молчали об этом факте.

- Есть теория, что Уинстон Черчилль сразу после конференции поехал в Балаклаву, однако, судя по его запискам, он не афишировал свои передвижения по полуострову, поэтому даже газеты и другие СМИ не писали о его посещении других городов ни слова, - отмечает Ченнык.

Историк допускает вероятность того, что на английском кладбище британец все же был, но очевидных фактов, которые могли это подтвердить, на сегодняшний день нет.

АНГЛИЙСКОЕ ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ СЕГОДНЯ

Сейчас английское кладбище под городом-героем выглядит жутко. От некрополя остался лишь мемориал, огражденный железным забором. На бетонной плитке сотни мелких надписей от молодежи, мусор, пластиковые пакеты и бутылки. Рядом с местом нет даже никаких табличек и указателей. Чтобы убедиться в том, что место действительно является историческим, приходится пытать местных.

От памятного места остался лишь мемориал Фото: Александра Тимощенко

- Да, тут много кого похоронили. Вон камни какие-то остались. Возможно, раньше это надгробные плиты были. Но сколько лет-то прошло, уже ничего от этого не осталось, - рассказывают севастопольцы.

Кладбище занимает обширную территорию, но сейчас напоминает обычное поле. Рядом уже во всю идет стройка, рабочие бурят ямы, а местные жалуются на то, что район растет на глазах.

Вот так сейчас выглядит английское кладбище. Фото: Александра Тимощенко

- Тут уже на каждом шагу скоро дом будет. Все строят и строят. К тому же, на кладбище ограждение есть только там, где мемориал стоит, остальное пространство свободно, вот люди и затевают стройку, - говорит женщина.

По словам пресс-службы администрации Севастополя, английское воинское кладбище не входит в культурную собственность города, поэтому не поддерживается властями.

- За такими местами обычно ухаживают родственники или общины, поэтому здесь мы бессильны, - говорят в пресс-службе.

Заметим, по случаю памятной даты КП-Крым выпустила материал о малоизвестных фактах, связанных с визитом Черчилля на полуостров.

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