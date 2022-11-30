В Крыму открылись продажи первого электромобиля российского производства Evolute «I-Pro»

Фото: Evolute ГК «Автодель»

На Крымском автомобильном рынке состоялось яркое событие – стала доступна к продаже дебютная модель российского производства марки Evolute. Электромобиль в кузове седан под названием «I-Pro» собран на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Новую модель можно приобрести у официального дилера Evolute ГК «Автодель». Электротранспорт сегодня становится более доступным и выгодным для автовладельцев. В первую очередь, не нужно тратить средства на покупку топлива, а техобслуживание обходится дешевле, чем у машин с двигателями внутреннего сгорания. Один из больших плюсов для действующих и потенциальных владельцев электромобилей – государственная поддержка. Это сниженный транспортный налог и возможность приобрести электромобиль со значительной скидкой. Так, в розничной продаже Evolute «I-Pro» можно купить за 2 990 000 рублей. Однако эти электромобили включены в госпрограмму льготного кредитования, поэтому на них будет действовать скидка 35% (но не больше 925 000 рублей). Итак, с учетом госсубсидирования машину можно купить 2 065 000 рублей. Так что, если покупать электромобиль по программе господдержки, он становится самым доступным в нашей стране.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Согласно концепции развития использования и производства электротранспорта в РФ до 2030 года, за 2022 год планируется собрать 2,5 тысячи электромобилей. Большую часть из них составит как раз Evolute «I-Pro». Новинку уже презентовали в крупных российских городах, и сегодня электромобили марки Evolute уже представлены и в Крыму. Оценить электромобиль на ходу и ощутить все преимущества этого транспорта можно на тест-драйве у официального дилера Evolute Автодель. Модельный ряд бренда будет постепенно расширяться, и в продаже появятся кроссоверы «I-Joy» и «I-Jet», а также самая таинственная новинка — Evolute в классе SUV. Крымские автолюбители смогут воочию увидеть и оценить все новинки марки Evolute.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EVOLUTE «I-PRO»

У седана встроена батарея емкостью 53 кВт. Автомобиль может проехать 420 км по условиям NEDC. Мощность электродвигателя машины - 150 л. с. Кроме того, автолюбители оценят быструю зарядку – с 30% до 80% батарея заряжается за 36 минут. При этом владельцы электромобилей заботятся об экологии – выбросов в окружающую среду нет, поэтому нет загрязнений воздуха. Автолюбителям не нужно беспокоиться о том, что электромобиль будет негде подзарядить. Инфраструктура в стране стремительно развивается, и Крым – тоже не исключение. Количество зарядных станций постоянно увеличивается, так что за владельцами электромобилей – будущее.