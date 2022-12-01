Экс-замначальника Крымской таможни, заплативший подрядчику 3,5 миллиона рублей за фиктивный ремонт, пойдет под суд

Обвиняемый был задержан в июле текущего года. Фото: скриншот из видео/пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и городу Севастополю

Перед судом предстанет бывший заместитель начальника Крымской таможни, задержанный в июле текущего года за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Как сообщалось ранее, марте 2021 года обвиняемый заключил госконтракт с и.о. гендиректора коммерческой фирмы на выполнение капремонта ведомственного здания в Евпатории. Через несколько месяцев был заключен еще один контракт с начальником отдела стройконтроля по объектам капстроительства АО «Служба технического надзора». Подписание договора предусматривало установление контроля над процессом выполнения ремонтных работ. Тем не менее, никакие работы по факту не контролировались, не принимались, а акты о приеме не подписывались и не согласовывались.

- Несмотря на то, что в адрес обвиняемого поступала от подчиненных информация о существующих проблемах, он, зная о невыполненных в полном объеме работах, подписал акты об их приеме, на основании которых Крымской таможней фирме-подрядчику были перечислены денежные средства, - говорится в сообщении.

Стоимость невыполненных работ по госконтракту превысила 3,5 миллиона рублей. От обвиняемого были получены признательные показания. В ходе расследования была собрана достаточная база улик, подтверждающая его вину.

Кроме того, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении и.о. гендиректора фирмы, с которой был заключен госконтракт. Ей вменяют статью за мошенничество в особо крупно размере.

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