Экс-гендиректор севастопольской управляющей компании требовал Porsche Cayenne за контракт на уборку города

Мужчина был задержан в апреле прошлого года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Севастополе перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО «Управляющая компания», обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, зимой 2018 года представитель частной компании предложил обвиняемому – на тот момент гендиректору ООО «УК» – заключить длительный контракт на уборку зданий и городских территорий. Обвиняемый согласился, однако взамен потребовал 5% от суммы заключенного контракта по результатам приемки работ (то есть более 4,7 млн рублей), а также принадлежащий знакомому представителя фирмы Porsche Cayenne Turbo» стоимостью почти 3 миллиона рублей.

– Позже на автомобильной стоянке по улице Пожарова гендиректору ООО «УК» были переданы ключи от дорогостоящего автомобиля и вся необходимая документация на транспортное средство. В дальнейшем он, не согласовывая с советом директоров крупную сделку, заключил от имени ООО «УК» с фирмой договор на уборку зданий и территорий на общую сумму стоимости работ более 94 млн рублей, – говорится в сообщении.

В дальнейшем мужчина должен был получить 5% от суммы всех выполненных работ. В апреле 2022 года на его счет была переведена часть требуемой взятки – 50 тысяч рублей, после чего его задержали.

Как сообщили в прокуратуре Республики Крым, в настоящее время обвиняемый находится по домашним арестом. С целью возмещения причиненного ущерба арестованы его банковские счета и два объекта недвижимости.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Севастополя. Расследование в отношении взяткодателя продолжается.

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