Бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина приговорили к восьми годам заключения за взятки

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Экс-вице-премьера Совмина Крыма Виталия Нахлупина и бывшего и.о. заместителя министра транспорта республики Валентина Дукорского осудили за получение взятки. Об этом пишет информационное агентство Крыминформ со ссылкой на информированный источник.

– Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Нахлупину и Дукорскому 10 октября. Оба они приговорены к 8 годам лишения свободы и компенсации взятки в десятикратном размере – 10,1 млн рублей, – сообщил собеседник агентства.

По данным источника, приговор пока не вступил в законную силу, так как «Дукорский 18 октября подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции».

Напомним, Нахлупина и Дукорского задержали в Москве 17 октября 2018 года. Оба стали фигурантами уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

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