В Крыму объявили в международный розыск гражданина Украины, готовившего теракт

Мужчина обвиняется в склонении, вербовке, вооружении лица в целях совершения акта международного терроризма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым оставил без изменения постановление Киевского районного суда Симферополя об избрании меры пресечения гражданину Украины, готовившему теракт за пределами РФ. Как сообщает пресс-служба суда, заседание состоялось в отсутствие обвиняемого, объявленного в международный розыск.

– По данным органов предварительного расследования, он обвиняется в склонении, вербовке, вооружении лица в целях совершения акта международного терроризма – совершении вне пределов Российской Федерации взрыва <…> в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года, – говорится в сообщении.

В феврале прошлого года мужчину объявили в международный розыск. 21 февраля Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию РФ либо фактического его задержания в России. Защитник обвиняемого попытался обжаловать постановление суда первой инстанции.

– По итогам судебного заседания, апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Крым постановление Киевского районного суда г. Симферополя в отношении обвиняемого оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе суда.

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Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения (подробнее)