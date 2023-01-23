Верховный суд Крыма оставил под стражей украинца, готовившего теракт в Бердянске

Мужчина проходит подозреваемым по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 361 УК РФ – «Акт международного терроризма»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Верховный суд Республики Крым оставил под стражей гражданина Украины, который намеревался совершить теракт во время проведения молодежного форума в городе Бердянске Запорожской области в июле прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мужчина проходит подозреваемым по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 361 УК РФ – «Акт международного терроризма».
– Постановление Киевского районного суда г. Симферополя было обжаловано защитником, в интересах обвиняемого, с требованиями изменить постановление суда первой инстанции и избрать иную более мягкую меру пресечения, – говорится в сообщении.
Верховный суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.
Ранее КП-Крым писала, что ФСБ задержала жителя Керчи, который опубликовал в соцсети призыв к убийству российских бойцов. В отношении крымчанина возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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