Верховный суд Крыма оставил под стражей украинца, готовившего теракт в Бердянске

Мужчина проходит подозреваемым по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 361 УК РФ – «Акт международного терроризма» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей гражданина Украины, который намеревался совершить теракт во время проведения молодежного форума в городе Бердянске Запорожской области в июле прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина проходит подозреваемым по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 361 УК РФ – «Акт международного терроризма».

– Постановление Киевского районного суда г. Симферополя было обжаловано защитником, в интересах обвиняемого, с требованиями изменить постановление суда первой инстанции и избрать иную более мягкую меру пресечения, – говорится в сообщении.

Верховный суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

Ранее КП-Крым писала, что ФСБ задержала жителя Керчи, который опубликовал в соцсети призыв к убийству российских бойцов. В отношении крымчанина возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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