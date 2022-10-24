Суд оставил под стражей двух украинцев, готовивших подрыв автомобиля с людьми в Крыму

Мужчины были задержаны в начале октября этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей двух граждан Украины, которые в августе этого года пытались подорвать автомобиль с находящимися в нем людьми.

- Постановления Киевского районного суда г. Симферополь Республики Крым были обжалованы защитниками, в интересах обвиняемых, с требованиями отменить постановления суда первой инстанции и избрать более мягкую меру пресечения, - говорится в сообщении.

Однако Киевский районный суд Симферополя оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

В пресс-службе добавили, что мужчины были задержаны в начале октября и проходят по уголовному делу, как обвиняемые в покушении на акт международного терроризма.

Ранее КП-Крым писала, что ФСБ возбудила уголовное дело против организатора «Исламского батальона «Крым». Мужчине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

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