В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 5 февраля

В Крыму вновь продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Крыму вновь продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Как сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов, он будет действовать с 20:00 21 января 2023 года до 20:00 5 февраля 2023 на территории нескольких городских округов и районов, а также на важных объектах полуострова.
Как и ранее, данный режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также он распространяется на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.
– Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются соответствующими силовыми структурами и правоохранительными органами. Ситуация полностью контролируется республиканскими органами власти, а также органами местного самоуправления муниципальных образований, – подчеркнул Аксенов.
Напомним, ранее «желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлили до 21 января. Кроме того, с 19 октября на территории восьми регионов, в том числе в Крыму, действует средний уровень реагирования.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Керчи, который опубликовал в соцсети призыв к убийству российских бойцов. В отношении крымчанина возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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