В Крыму «желтый» уровень террористической опасности продлили до 21 января

В Крыму вновь продлили «желтый» уровень террористической опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вновь продлили «желтый» уровень террористической опасности. Как сообщил в своем telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, он будет действовать с 20:00 6 января 2023 года до 20:00 21 января 2023 года на территории нескольких городских округов и районов, а также на важных объектах полуострова.

Как и ранее, данный режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также он распространяется на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Напомним, ранее «желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлили до 6 января. Кроме того, с 19 октября на территории восьми регионов, в том числе в Крыму, действует средний уровень реагирования.

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