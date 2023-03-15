В Севастополе отпразднуют девятую годовщину Русской весны праздничными концертами и традиционным мотопробегом Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Севастополе к девятой годовщине Крымской весны 18 марта 2023 года пройдет несколько интересных мероприятий. В городе-герое в этот день запланирована высадка аллеи «Русского леса» и патриотические концерты. Одно из самых ожидаемых мероприятий - традиционный автомотопробег всероссийского клуба «Ночные волки», который завершится на горе Гасфорта.

«Комсомолка» узнала, какие мероприятия пройдут 18 марта 2023 года в Севастополе в честь девятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ В СЕВАСТОПОЛЕ 18 МАРТА 2023 ГОДА

Концерты по случаю воссоединения Крыма и Севастополя с Россией пройдут в ряде населенных пунктов полуострова. В городе-герое таких мероприятий состоится несколько.

В Севастопольском центре культуры и искусств праздничный концерт с творческими коллективами центра пройдет 17 марта в 14:00. Пригласительные на мероприятие можно получить в кассе СЦКиИ. В пятницу, 17 марта, все желающие также могут посетить патриотический праздник «Крым-Россия-Навсегда» в доме культуры города Инкерман. Начало концерта в 17:00.

В 12:00 18 марта концерт «Крымская весна: одна страна - одна история» состоится в Андреевском Дворце культуры. А культурном комплексе «Корабел» 18 марта 2023 года пройдет праздничный концерт, посвященный Русской весне. Старт мероприятия в 14:00. В это же время посетить аналогичное мероприятие можно и в ДК Инкермана.

Отметят воссоединение полуострова с Россией и в селе Фронтовое. Концерт «В единстве с Россией наша сила» начнется в 17:00. Вход свободный.

В городе-герое планируется несколько праздничных концертов Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» В СЕВАСТОПОЛЕ 18 МАРТА 2023 ГОДА

В Севастополе 18 марта 2023 года пройдет всероссийская акция «Сад памяти» в честь героев Великой Отечественной войны, а также участников СВО. Поучаствовать в мероприятии может любой желающий. Как рассказали в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства, акция начнется одновременно в 10 городах нашей страны. В их числе и Севастополь.

- Будет высажено порядка 150 тысяч деревьев. Каждый может внести личный вклад в приумножение лесов России в рамках акции «Сад памяти», - говорится в сообщении.

Присоединиться к акции севастопольцы могут на официальном сайте садпамяти2023.рф. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдается на месте.

Отмечать девятую годовщину воссоединения полуострова с Россией начнут 17 марта Фото: Александр КИРЬЯКОВ

МОТОПРОБЕГ КЛУБА «НОЧНЫЕ ВОЛКИ» В СЕВАСТОПОЛЕ 18 МАРТА 2023 ГОДА

Всероссийский клуб «Ночные волки» 18 марта 2023 года проведут традиционный автомотопробег. Ожидаемое жителями полуострова мероприятие стартует в Симферополе в 10:30. От площади Ленина в крымской столице байкерская колонна отправится к Сапун-Горе, где присоединится к севастопольским мотоциклистам.

Автомотопробег клуба "Ночные волки" - одно из самых ожидаемых мероприятий. Фото: Мотоклуб "Ночные волки"\VK

Мотоциклисты и автолюбители проедут через центр Севастополя до горы Гасфорта, где мероприятие традиционно завершится праздничным концертом.

Посетить мероприятие может любой желающий. На гору Гасфорта колонна приедет в 13:30. Гостей и участников ждет праздничная программа, в частности презентация песни «Русский Лес» в исполнении известной российской певицы Юлии Чичериной.

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